Gizem Hatipoğlu beyazlar içinde

Televizyon ekranlarında katıldığı yarışmayla ismini duyuran ve daha sonra yarışma programında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile dünyaevine giren Gizem Hatipoğlu, önceki gün Libadiye’de yer alan AVM’de basın mensupları tarafından görüntülendi. .Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen Hatipoğlu 2018 yılının Kasım ayında kucaklarını aldıkları kızları Lila için bol bol alışveriş yaptı. Gazeteciler tarafından oldukça keyifli görüntülenen Gizem Hatipoğlu, uzun süre mağazada vakit geçirdikten sonra alışverişini tamamlayıp aracıyla alışveriş merkezinden ayrıldı. Hatipoğlu, uzun beyaz elbisesiyle dikkat çekmeyi de başardı.