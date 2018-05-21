Gizem Karaca kimdir? Kaç yaşında nereli? İnsanlık Suçu dizisi bitiyor mu?

Gizem Karaca kimdir? Kaç yaşında nereli? Dizisi bitiyor mu? soruları magazinin gündeminde. Son dönemde hakkındaki dava ile gündemde olan Gizem Karaca ile ilgili merak ettikleriniz ve kısa bir hayat hikayesi haberimizde. İşte Gizem Karaca'nın dizisi İnsanlık Suçu bitiyor mu? sorusunun yanıtı...

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2011 Miss Turkey 2. güzeli Gizem Karaca’ya bir şok da başrol oynadığı İnsanlık Suçu dizisinin final kararı almasıyla geldi! 5 yıldır devam eden uyuşturucu davasında hapis cezası şoku yaşayan Karaca’nın yer aldığı İnsanlık Suçu Dizisi 8. bölümüyle ekrana veda edecek. İşte ayrıntılar…

GİZEM KARACA KİMDİR?

Gizem Karaca 7 Eylül 1992’de İstanbul’da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca’dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir. Gizem 7 yaşındayken Amerika’ya Florida’ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul’da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanadaderken toplam 13 okul değiştirdi.

Türkiye’de başladığı ilkokula, New York’da devam etti, Florida’da bitirdi. 2007’de, 14 yaşındayken İstanbul’a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı.

Ödülleri ve başarıları

Miss Turkey 2011, İkincilik

Miss World 2011 En İyi Ulusal Elbise Ödülü

Avrasya Üniversitesi – Avrasya Enleri Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu

Filmografisi

2011 L’Oréal Paris Miss Turkey Kendisi – Gizem Karaca Yarışmacı, Kanal: FOX TV , Yarışma

2012 Eve Düşen Yıldırım Muazzez Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV

2012 Emir’in Yolu Güneş Sancaktar Başrol Oyuncusu Kanal: Show TV

2013-2014 Benim Hala Umudum Var Umut Özden/Korkmaz Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV, FOX TV

2014 Seni Seviyorum Adamım Ezel Başrol Oyuncusu, film

2014-2015 Güzel Köylü Gül Sümbül/Alkan Başrol Oyuncusu, Kanal : Star TV

2016 İstanbul Sokakları Nazlı Başrol Oyuncusu, Kanal: Show TV

2017 İçimdeki Fırtına Deniz Başrol Oyuncusu, Kanal: Star TV

2017 Kara Sevda Mercan Konuk Oyuncu, Kanal: Star TV

2017 Küçük Ortak Ceren Başrol Oyuncusu, film

2017 Ay Lav Yu tuu Sultan Başrol Oyuncusu, film

2018 İnsanlık Suçu Suna Değirmenci Başrol Oyuncusu, dizi

2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. Oldu.2012 yılında yayınlanan “Eve Düşen Yıldırım” adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir’in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır.New York’ta ‘New York Film Akademisi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye’ye geldiğinde “Benim Hala Umudum Var” adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır.Çok iyi derecede İngilizce bilen Gizem Karaca’nın, hobileri arasında resim yapmak, fotoğraf çekmek, ata binmek, dans etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, tenis oynamak, yüzmek, öykü yazmak varmış.Gizem Karaca 2014 yılının Haziran ayında başlayan “Güzel Köylü” adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolde oynadı.

Kanal D’nin cumartesi akşamları yayınlanan ‘İnsanlık Suçu’ dizisi için sürpriz bir şekilde final kararı alındı.

8. BÖLÜMLE VEDA EDİYOR

Gizem Karaca ile Kaan Yıldırım’ın başrolünü oynadığı Pastel Film imzalı dizinin çekimleri Adana’da başlamış, İstanbul’a taşınmıştı. Adana’da zor bir hayat yaşayan Cemal’in İstanbul’a oldukça varlıklı olan amcasının yanına taşınmasıyla yaşanan olayları anlatan dizi 19 Mayıs Cumartesi akşamı 8. bölümde ekrana veda edecek.

HAPİS CEZASININ ARDINDAN DİZİSİ DE FİNAL YAPIYOR

Dizinin başrol oyuncusu Gizem Karaca’ya 5 yıldır süren uyuşturucu davasında hapis cezası verilmesinin hemen ardından bu kararın alınması manidar olarak bulundu.

ÜNLÜ OYUNCULAR İÇİN MAHKEME KARARI 5 YIL SONRA GELDİ

Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.