Gizem Karaca: Sosyali bırak uçakta mesafe yok!

Yaşantısını İstanbul'un keşmekeşinden uzakta geçirmeyi tercih eden oyuncu Gizem Karaca, yaptığı bir uçak yolculuğu sırasında zor anlar yaşadı.

Karantina sürecini evinde geçiren ve salgından etkilenmemek adına normalleşme sürecinde bile kurallara harfiyen uyan oyuncu Gizem Karaca, bir uçak yolculuğu yapmak zorunda kalınca sıkıntılı anlar yaşadı.

Normalleşme süreciyle birlikte uçak yolculukları yapılmaya başlanmış ancak bu yolculuklarda sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için çok sayıda eleştirel yorum yapılmıştı.

Kurallara uyulmadığını yerinde gören Gizem Karaca da tepkisini Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla gösterdi.

Uçakta cam kenarında otururken çektiği bir selfiesini paylaşan Karaca bu karenin üzerine “Sosyal mesafe dediler ama uçakta sosyali bırak mesafa diye bir şey yok off! Hani koltukların aralarında bir koltuk boşluk olacaktı?” yazdı.