Gizem Karaca’nın ilk yetiştirdiği şey patlıcan oldu

Yer aldığı başarılı projeler ile kendisinden söz ettiren oyuncu Gizem Karaca, geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabı üzerinden kedisini kaybettiğini duyurmuş ancak sonrasında acı haberi yine hesabı üzerinden paylaşmıştı.

TARIM YAPIYOR

Güzel oyuncu bu defa hesabından çok ilginç bir paylaşım yaptı. Pek çok ünlü isim gibi yazlığının bahçesinde bir şeyler ekip biçmeye başlayan Karaca, bahçesinde yetiştirdiği ilk ürünün patlıcan olduğunu söylerken sonrasında dalından kopardığı iki patlıcanın üzerine göz yaparak eşinin ve kendisinin adını yazdı.