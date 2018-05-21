Gizem Karaca’nın itirazı: Satmadım kullandım

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Karaca’nın avukatı, yaptığı açıklamada ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan verilen kararın hatalı olduğunu savunarak, “Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar/uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir. Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu karar verilmiştir” denildi. Yargılandığı davada, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verilen oyuncu Gizem Karaca’nın avukatı, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak karara itiraz etti.

KARARA İTİRAZ ETTİ

Karaca’nın avukatı Faruk Zorba yaptığı yazılı açıklamada, Karaca’nın 25 Aralık 2012 tarihinde gözaltına alındığı, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı, 13 Eylül 2013 tarihinde müvekkili hakkında ‘Başkalarına uyuşturucu madde verme’ suçlamasıyla iddianame düzenlendiği kaydedildi. Yargılama sırasında ise duruşma savcısının verdiği mütalaada, Karaca'nın eyleminin, ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçu kapsamında kaldığının belirtilmesine rağmen mahkemenin sanığa “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ceza verildiği öne sürüldü.

“TİCARETİNİ YAPMADI… İKİ ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KULLANDI”

Bu karara İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) nezdinde itiraz edildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Bu kararın bozulacağına inancımız tamdır. Cumhuriyet savcılığınca düzenlenen iddianame ve mütalaadan anlaşılacağı üzere müvekkilin uyuşturucu madde ticareti yapmak gibi bir eylemi iddia konusu bile değildir. Yargılamaya konu edilen eylem iki arkadaşıyla birlikte esrar/uyuşturucu maddesi kullanmaktan ibarettir. Kendisinin şahsen temin ettiği maddeyi başka arkadaşıyla paylaştığı ve birlikte kullandığı iddiasına dayanılarak bu karar verilmiştir”

“GENÇLİK HATASI OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ”

Müvekkilinin uyuşturucu madde satıcılarıyla iletişiminin tespit edilemediğini savunan Zorba, “Beş yıl önce meydana gelen talihsiz bir olay nedeniyle kamuoyu gündemine gelmek müvekkili derinden üzmektedir. Bu süreçte kendisi evlenmiş ve mutlu bir yuva kurmuştur. Henüz 20 yaşında iken yaşadığı ve gençlik hatası olarak değerlendirilmesi gereken bu üzücü olay nedeniyle büyük pişmanlık duymuştur ” değerlendirmesinde bulundu.

KARAR

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, 16 Mayıs günü verdiği kararda, aralarında ünlü oyuncularında bulunduğu 34 sanığa, ‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan çeşitli oranlarda hapis cezası vermişti. Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Hüseyin Orçun Benli’nin, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis cezasına çarptırılırken, şarkıcı Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.