Gizem Karaca’nın yerel ürün sevinci

Türkiye’nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi, sinema ve sanat camiasının yerel tohum taleplerine de cevap veriyor. İzmir’deki evinin bahçesinde organik ürünler yatıştıran ünlü oyuncu Gizem Karaca Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden temin ettiği domates, biber ve patlıcan tohumlarını bahçesine diktiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Gizem Karaca, “Hem sağlıklı ürünler tüketiyor hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum” dedi.

Çekimleri Muğla'da yapılan “Güzel Köylü” dizisinin ünlü oyuncusu Gizem Karaca sosyal medya hesabından pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde adeta dizideki hayatındaki gibi kendisini organik tarıma verdiğini duyurdu. Karaca'nın doğal hayatı takipçilerinden beğeni topluyor.

Karaca sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, “Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum. Domates, biber, patlıcan bunların tohumunu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tohum merkezinden aldım. Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor” yorumunu yaptı.