Gizem Karaca’nın yerel ürün sevinci
Çekimleri Muğla'da yapılan “Güzel Köylü” dizisinin ünlü oyuncusu Gizem Karaca sosyal medya hesabından pandemi sürecinin yaşandığı şu günlerde adeta dizideki hayatındaki gibi kendisini organik tarıma verdiğini duyurdu. Karaca'nın doğal hayatı takipçilerinden beğeni topluyor.
Karaca sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde, “Hem sağlıklı ürünler tüketiyorum, hem de karantina günlerinde bahçe ile uğraşarak zaman geçiriyorum. Domates, biber, patlıcan bunların tohumunu Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tohum merkezinden aldım. Her şeyin organiğini yemek güzel ancak emek sarf etmeden olmuyor” yorumunu yaptı.