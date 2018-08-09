Gizem Kayalı kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? Best Model Of Turkey 2016 güzelini tanıyalım…

Gizem Kayalı, magazin dünyasının son günlerde yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Best Model Of Turkey yarışmasında birinci olan Gizem Kayalı, özel hayatıyla da araştırılmaya başlandı. Peki, Gizem Kayalı kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Gizem Kayalı kimdir? Aslen nereli kaç yaşında? soruları magazinin gündeminde. 2016’da Best Model Of Turkey’i kazanan Gizem Kayalı’nın bilinmeyenleri ve hakkında merak edilenler haberimizde…

GİZEM KAYALI KİMDİR?

Gizem Kayalı 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Kırklareli’de yaşıyor. Gizem Kayalı, 1.84 cm boyunda ve haftada iki-üç gün fitness ve pilates yapıyor. Tescilli güzel, 2016’daki Best Model Of Turkey’in birincisi olmuştu. 2012’den bu yana modellik yapıyor. Güzel model kariyerinde ailesinden sürekli destek gördüğünü de söylüyor. Kayalı oyunculukla da ilgilenmek istediğini söylüyor.

İŞTE GİZEM KAYALI’NIN BAZI INSTAGRAM FOTOĞRAFLARI