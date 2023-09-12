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Gizem Örge’nin eski eşinden sonra ağabeyi de oyuncu çıktı

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Gizem Örge'nin eski eşinden sonra ağabeyi de oyuncu çıktı.

Yayınlanma: 12:02 - 12 Eylül 2023 Güncellenme:
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Gizem Örge’nin eski eşinden sonra ağabeyi de oyuncu çıktı

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı tarihi bir zafere imza atmıştı.

Filenin Sultanları’ndan Gizem Örge ise şampiyonluk maçı sonrası yaptığı duygusal konuşmayla adından söz ettirmişti.

Örge, başarılı spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla gündeme geldi.

Gizem Örge’nin 2017 yılında oyuncu Cavit Çetin Güner ile evlendiği, 2019 yılında boşandığı ortaya çıktı.

Geçen hafta eski eşinin oyuncu Cavit Çetin Güner olduğu ortaya çıkan Gizem Örge’nin, ağabeyi Hakan Örge’nin de ‘Milat’, ‘Eşkıya Hükümdar Olmaz’, ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’, ‘Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı’ gibi yapımlarda yer aldığı öğrenildi.

 

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Avrupa Kadın oyuncu Sırbistan Türkiye
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