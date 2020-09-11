Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Gizemli Adaya Yolculuk filminin konusu ne, oyuncuları kim?

Çok sevilen Dünyanın Merkezine Yolculuk filminin devamı olan Gizemli Adaya Yolculuk filmi ilk kez 2012 yılında vizyona girmişti. Bu akşam tekrardan televizyonda yayınlanacak Gizemli Adaya Yolculuk ailecek izlenebilecek bir macera sunuyor.

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton’ın oturduğu Gizemli Adaya Yolculuk filminde, ABD'nin en çok kazanan sinema oyuncusu olan Dwayne Johnson'ın yanı sıra Michael Caine de yer alıyor.

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NE?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider.

Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır.

Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha birçok sır onları beklemektedir: Tabii Sean’ın büyükbabasıyla birlikte!

GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI

Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton’ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.