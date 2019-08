Gizemli Adaya Yolculuk konusu ne? Oyuncuları kimler?

Okyanusun ortasında kalan gizemli bi adada yaşanan heyecan dolu bir macera anlatılan Journey 2: Gizemli Adaya Yolculuk filmi 2008 yılında çekilen Dünyanın Merkezine Yolculuk (Journey to the Center of the Earth) filminin devamı olan yapım Jules Verne'nin Esrarlı Ada filminden uyarlanarak çekilmiş bir yapım. Peki Journey 2: Gizemli Adaya Yolculuk konusu ne?

JOURNEY 2 GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK KONUSU NE?

Sean Anderson (Josh Hutcherson) okyanus ortasında gizemli bir adadan şifreli bir sinyal alır. Onu durduramayacağını anlayan üvey babası Hank (Dwayne Johnson) maceraperest Sean ile birlikte ipuçlarının peşinden gider. Yolculuklarına helikopter pilotu Gabato ve onun genç, güzel, inatçı kızı Kailani de eşlik edince gizemli adanın peşine düşen ekip tamamlanır. Bir hortum fırtınası sonrası gözlerini kumsalda açan ekip, geçidi keşfettikten sonra cennet misali bir manzarayla karşılaşırlar. Altından şelaleler, volkanlar, farklı canlı türleri ve daha bir çok sır onları beklemektedir: tabii Sean'ın büyükbabasıyla birlikte!

JOURNEY 2 GİZEMLİ ADAYA YOLCULUK OYUNCULARI

Uzun metraja yeni geçiş yapan Brad Peyton'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin başrolünde ilk filmden gelen Josh Hutcherson yer alırken ona eşlik eden kadroda Dwayne Johnson, Vanessa Hudgens, Michael Caine ve Luis Guzmán isimleri göze çarpıyor.