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Gizli Dosya filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
Gizli Dosya filminin oyuncuları kimler, konusu ne?
5 Kasım 2015 tarihinde vizyona giren Gizli Dosya filmini James Vaderbilt yönetti. Dram, biyografik türünde olan Gizli Dosya filminin konusu ve oyuncularına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Magazin 4 Ekim 2019 - 17:49

Gizli Dosya filmi sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde bir çok ünlü ismin bulunduğu filmin konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları kimlerdir?

GİZLİ DOSYA FİLMİ KONUSU

2004 yılı ABD başkanlık seçimleri yaklaşmaktadır. Daha önce Ebu Garib Hapishanesi'ndeki işkence skandalını ortaya çıkararak büyük sükse yapmış CBS haber bölümü yapımcısı Mary Mapes (Cate Blanchett) seçim öncesinde yine önemli bir haber yapmak istemektedir. Emekli bir asker tarafından kendilerine ulaştırılan belgeler çok ciddi bir iddia barındırmaktadır: İddiaya göre kongre üyesi George Bush'un oğlu George W. Bush'un 1968'de Vietnam'da savaşa gitmemesi için yüksek makamlardaki yetkililer usulsüzlük yapmıştır. Bu haber Amerika'da gündemi alt üst eder. Ancak haberde kullanılan belgelerin sahte olduğu iddiaları hem Mapes'i, hem de tecrübeli haber spikeri Dan Rather'ı (Robert Redford) çok zor durumda bırakacaktır.

GİZLİ DOSYA FİLMİ OYUNCULAR

Cate Blanchett
Rolü : Mary Mapes

Robert Redford
Rolü : Dan Rather

Dennis Quaid
Rolü : Col. Roger Charles

Topher Grace
Rolü : Mike Smith

Elisabeth Moss
Rolü : Lucy Scott

Stacy Keach
Rolü : Lt. Colonel Bill Burkett

Bruce Greenwood
Rolü : Andrew Heyward

Dermot Mulroney
Rolü : Lawrence Lanpher