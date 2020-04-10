Gizli Gerçekler’de filminde kimler oynuyor? Gizli Gerçekler filmi konusu ve oyuncu kadrosu…
Gizli Gerçekler filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, konusu da ön plana çıkıyor. Peki Gizli Gerçekler filminde hangi oyuncular yer alıyor? Filmin konusu nedir?
GİZLİ GERÇEKLER FİLMİN KONUSU
Washington D.C'deki bir gazetede muhabir olan Rachel Armstrong, bir CIA ajanını ifşa eder ve kaynağını ortaya çıkarmayı reddettiğinden hapse girer.
Hapiste yaşamını devam ettiren Rachel, olayın sonuçlanması için mahkemede de de zorlu zamanlar geçirir.
GİZLİ GERÇEKLER OYUNCULARI
Kate Beckinsale
Rolü : Rachel Armstrong
Vera Farmiga
Rolü : Erica Van Doren
Matt Dillon
Rolü : Patton Dubois
Alan Alda
Rolü : Alan Burnside
Noah Wyle
Rolü : Avril Aaronson
Angela Bassett
Rolü : Bonnie Benjamin
David Schwimmer
Rolü : Ray Armstrong
Preston Bailey
Rolü : Timmy Armstrong