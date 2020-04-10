Gizli Gerçekler’de filminde kimler oynuyor? Gizli Gerçekler filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Gizli Gerçekler filmi, vizyona girdiği 2008 yılında büyük beğeni toplamıştı. Bir gazete muhabirinin başından geçen gerilim dolu anların konu olduğu film günümüzde de hala izlenen filmlerden biri. Peki Gizli Gerçekler filminin konusu ne? Gizli Gerçekler filminde hangi oyuncular oynuyor?

Gizli Gerçekler filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekerken, konusu da ön plana çıkıyor. Peki Gizli Gerçekler filminde hangi oyuncular yer alıyor? Filmin konusu nedir?

GİZLİ GERÇEKLER FİLMİN KONUSU

Washington D.C'deki bir gazetede muhabir olan Rachel Armstrong, bir CIA ajanını ifşa eder ve kaynağını ortaya çıkarmayı reddettiğinden hapse girer.

Hapiste yaşamını devam ettiren Rachel, olayın sonuçlanması için mahkemede de de zorlu zamanlar geçirir.

GİZLİ GERÇEKLER OYUNCULARI

Kate Beckinsale

Rolü : Rachel Armstrong

Vera Farmiga

Rolü : Erica Van Doren

Matt Dillon

Rolü : Patton Dubois

Alan Alda

Rolü : Alan Burnside

Noah Wyle

Rolü : Avril Aaronson

Angela Bassett

Rolü : Bonnie Benjamin

David Schwimmer

Rolü : Ray Armstrong

Preston Bailey

Rolü : Timmy Armstrong