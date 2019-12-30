Gökçe Bahadır 2019 bitmeden…

Oyuncu Gökçe Bahadır, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf ile çok sayıda takipçisi tarafından övgü aldı. Bahadır'ın fotoğrafına yapılan çok sayıda yorum arasından öne çıkansa, önünde durduğu aynayla ilgili yapılanlar oldu.

Yaprak Dökümü dizisi ile geniş bir kitle tarafından tanınan ve kariyerinde attığı başarılı adımlarla kendisinden söz ettirmeye devam eden Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Güzel oyuncu “Hadi 2019 bitmeden bir ayna selfiesi” notuyla paylaşımda bulundu.

Zaman zaman güzelliğini ön plana çıkaran paylaşımlara imza atan Bahadır, bu defa 2019 bitmeden yaptığı bir ayna selfiesi ile sevenlerinin karşısına çıktı. Kaldığı bir otel odasında çektiği fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Bahadır, önünde durduğu lekeli ayna üzerinden çok sayıda yorum aldı. İşte onlardan bazıları:

“O aynanın kiri ne”

“Ayna çok temiz”

“Ayna mı kirli yoksa senin üzerin mi?”

“Bu paslı aynayı çok aradın mı kuzum”