Gökçe Bahadır kimdir? Gökçe Bahadır nereli ve kaç yaşında?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 doğumludur. İstanbullu olan Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezundur. Gökçe Bahadır, televizyon ekranlarına Best TV’de VJ’lik, ardından Show TV’de Sinyal programının sunuculuğu yaparak adım atmıştır. Şimdi, Gökçe Bahadır'ı daha yakından tanıyalım... Gökçe Bahadır kimdir ve nerelidir?

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Oyunculuk kariyerine; Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculukları yaparak başlayan Gökçe Bahadır, Hayat Bilgisi dizisindeki Törpü Yeliz karakteri ile çok sevilmiştir. Ardından Yaprak Dökümü ve Kayıp Şehir dizilerinde bambaşka rollere hayat vererek oyunculuğunu kanıtlamıştır. Şimdilerde Star TV’de ikinci sezonu yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde doktor Oya Toksöz’ü canlandıran Gökçe Bahadır hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Gökçe Bahadır kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

9 Kasım 1981 İstanbul doğumlu Gökçe Bahadır, Akademi İstanbul Radyo Televizyon bölümünden mezundur. Öğrencilik yıllarında Fenerbahçe FM’de radyo programı sundu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Bahadır mezun olduktan sonra Best TV’de VJ'lik ardından Show TV’de yayınlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Bir dönem Türk Sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal’ın oğlu oyuncu Ali Sunal ile kısa süreli bir evlilik yapan Gökçe Bahadır, 2001 yılında yayınlanan Tatlı Hayat, 2012 yapımı Beşik Kertmesi ve 2003’te yayınlanan Mühürlü Güller gibi televizyon dizilerinde bölümlük rollerle oyunculuk kariyerine başladı.

2004 yılında rol aldığı Hayat Bilgisi dizisindeki Törpü Yeliz karakteriyle ile tanınmaya başlamıştır. Daha sonra JoJo adlı çocuk programı sunan Gökçe Bahadır, dönemin reyting rekortmeni Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Leyla karakteriyle en dikkat çeken oyunculardan biri olarak büyük beğeni topladı. Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Hatırla Gönül ve Adı Efsane dizilerinde başarılı rollerde yer aldı.

Tülin Özen, Mert Fırat, Bade İşçil, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant gibi oyuncuların yer aldığı, Star TV’nin reyting canavarı dizisi Ufak Tefek Cinayetlerde Oya karekterine hayat veren 37 yaşındaki Gökçe Bahadır, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Akrep burcudur.

Gökçe Bahadır’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2017-2018 – Ufak Tefek Cinayetler (Oya)(TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Bahar) (TV Dizisi)

2017 – Aşk Uykusu (Yonca) (Sinema filmi)

2015 – Hatırla Gönül (Gönül) (TV Dizisi)

2014 – Bana Masal Anlatma (Neriman) (Sinema filmi)

2013 – Aramızda Kalsın (Yadigar Yıldız) (TV Dizisi)

2012 – Kayıp Şehir (Aysel) (TV Dizisi)

2011 – Dedemin İnsanları (Sinema filmi)

2011 – Sensiz Olmaz (Begüm) (TV Dizisi)

2006-2010 – Yaprak Dökümü (Leyla) (TV Dizisi)

2009 – Hırçın Kız Kadife (Kadife) (Sinema filmi)

2004 – Yol Palas Cinayeti

2004 – Hayat Bilgisi (Törpü Yeliz) (TV Dizisi)

2003 – Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (TV Dizisi)

2001 – Tatlı Hayat (TV Dizisi)

Ödülleri

2012 – Bilkent Üniversitesi, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu