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Gökçe Bahadır, ‘Sokak çekimi sevenlerdeniz’ dedi ve paylaştı
Gökçe Bahadır, ‘Sokak çekimi sevenlerdeniz’ dedi ve paylaştı
Oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini kendisine hayran bıraktı.
Magazin 12 Ağustos 2018 - 13:24

Geniş bir kitle tarafından Yaprak Dökümü adlı dizideki rolüyle tanınan Gökçe Bahadır, sonrasında yer aldığı projelerle adını üst sıralara yazdırdı. Şimdilerde Ufak Tefek Cinayetler adlı dizinin kadrosunda izlediğimiz 36 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Bahadır güzelliğini de sergileme fırsatı bulduğu paylaşımlarından birinde sokakta çekilmiş fotoğraflarına yer verdi. İki kareyi hayranlarıyla paylaşan Gökçe Bahadır, bunlara ‘Sokak çekimi sevenlerdeniz’ notunu düştü.

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Son güncelleme: 13:25 - 12.08.2018
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