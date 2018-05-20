Gökçe Bahadır uyardı: Küçükken yaptığınız bir şeyden vazgeçmeyin

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Çocukluğunda ilgilendiği piyanonun başına yıllar sonra yeniden oturan oyuncu Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından kısa bir süre ders aldığı bu müzik aletiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. İlk piyano dersini 6 yaşında almaya başladığını söyleyen Bahadır, yetişkin bir kadınken yeniden çocukluk heyecanına geri döndüğünü ve piyano çalmak için dersler almaya başladığını şu sözlerle duyurdu: “Yıllar sonra yeniden piyanoya başlamak. İlk dersimi 6yaşında almaya başlamıştım. Sonra devam edemedim. Bugüne kadar da hiç çalmadım. Ama şimdi ne kadar aklımda kaldığını fark edip yeniden başladım. Keşke hiç bırakmasaydım şu an size çok iyi videolar koyabilirdim. Ama şu andan itibaren çalışmalara hız verip güzel videolar paylaşacağım. Küçükken yaptığınız bir şeyden vazgeçmeyin. Bir dost”