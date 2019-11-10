Gökçe Bahadır ve Göksel, lokantada karşılaştı

Oyuncu Gökçe Bahadır ve şarkıcı Göksel, önceki gün Arnavutköy'de yer alan bir esnaf lokantasında denk geldi. İkili kısa bir süre ayak üstü muhabbet etti.

Lokantaya yemek yemek için gelen ikili, birbirlerini görünce kısa bir süre ayaküstü sohbet etti. Oyunculuk ve müzik üzerine gerçekleşen sohbet sonrası restorandan ayrılan ikiliden, Gökçe Bahadır, “Müzikalin provaları var. Onun için koşturuyorum. Prova arasında yemek yemeğe geldim. İşler başlamadan Londra'ya kaçtım bir müzikal izledim” diye konuştu.

ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gökhan Özoğuz ile birlikte rol alacağı ‘Kendi Yolunda' filminin çalışmalarına başladıklarını ifade eden Gökçe Bahadır. “Çekimler İstanbul dışında olacak. Hikaye çok güzel. Hikayenin içinde ben çok farklıyım. Şimdilik fazla konuşmak istemiyorum. Sürpriz bozulmasın”dedi.

