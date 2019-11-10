Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökçe Bahadır ve Göksel, lokantada karşılaştı
Gökçe Bahadır ve Göksel, lokantada karşılaştı
Oyuncu Gökçe Bahadır ve şarkıcı Göksel, önceki gün Arnavutköy'de yer alan bir esnaf lokantasında denk geldi. İkili kısa bir süre ayak üstü muhabbet etti.
Emre ÇEVİK
Magazin 10 Kasım 2019 - 07:45

Lokantaya yemek yemek için gelen ikili, birbirlerini görünce kısa bir süre ayaküstü sohbet etti. Oyunculuk ve müzik üzerine gerçekleşen sohbet sonrası restorandan ayrılan ikiliden, Gökçe Bahadır, “Müzikalin provaları var. Onun için koşturuyorum. Prova arasında yemek yemeğe geldim. İşler başlamadan Londra'ya kaçtım bir müzikal izledim” diye konuştu.
ÇEKİMLER BAŞLIYOR

Gökhan Özoğuz ile birlikte rol alacağı ‘Kendi Yolunda' filminin çalışmalarına başladıklarını ifade eden Gökçe Bahadır. “Çekimler İstanbul dışında olacak. Hikaye çok güzel. Hikayenin içinde ben çok farklıyım. Şimdilik fazla konuşmak istemiyorum. Sürpriz bozulmasın”dedi.

Son güncelleme: 16:29 - 09.11.2019