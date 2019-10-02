Gökçe Bahadır’dan ‘havalı’ poz

Oyunculuk dışında şarkıcılık konusunda da ne kadar yetenekli olduğunu gözler önüne seren Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla havalı yönünü gözler önüne serdi.

Hayranlarının büyük bir merakla yeni bir projede görmek istediği Gökçe Bahadır’ın ne yapacağı merakla beklenirken, Bahadır verdiği bir röportajda gelen teklifleri değerlendirdiğini söylemişti.

KEDİLİ FOTOĞRAF

Son olarak Ufak Tefek Cinayetler adlı dizi ile sevenlerinin karşısına çıkan Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Yaptığı gündelik hayatına dair keyifli paylaşımlarla beğeni toplayan Gökçe Bahadır, son olarak bir bankta kediyle birlikte çekilmiş bir fotoğrafını yayınladı. Takipçilerinin ilgi gösterdiği paylaşıma binlerce beğeni yağarken, Bahadır bu çekici karesini; “Çok havalı gördüm seni” notuyla paylaştı.