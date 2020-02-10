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Gökçe Bahadır’dan Sezen Aksu’ya… ‘Tarifi imkansız’
Gökçe Bahadır’dan Sezen Aksu’ya… ‘Tarifi imkansız’
Sezen Aksu şarkıları eşliğindeki müzikli oyun 'İzmir’in Kızları’ dün akşam seyirci ile buluştu. Müzikli oyunun kadrosunda bulunan isimlerden Gökçe Bahadır, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla heyecanını ortaya koyarken oyunu izlemeye gelen Sezen Aksu'ya teşekkürlerini sundu.
Magazin 10 Şubat 2020 - 09:23

Her döneme damgasını vuran Sezen Aksu şarkıları eşliğinde anlatılan bir aşk hikayesini sahneye taşıyan İzmir’in Kızları adlı müzikli oyunun kadrosunda Gökçe Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda Akman yer alıyor.

Gökçe Bahadır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla oyun heyecanını takipçilerine ulaştırırken aynı zamanda yaşadığı bir heyecana onları da ortak etti. Kendilerini izlemeye gelen Sezen Aksu ile kuliste bir araya gelen Bahadır, o anların kamera görüntülerini Instagram hesabından: “Biz İzmir’in Kızları Müzikli Oyun’u yaptık. Sen de bizi izlemeye geldin. Tarifi imkansız… Sezen” satırlarıyla paylaştı.

 