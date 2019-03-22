Gökçe Bahadır’ın sahne ücreti dizi ücretini solladı

İlk konserini geçtiğimiz hafta veren şarkıcı ve oyuncu Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti dudak uçuklattı.

Gökçe Bahadır, rol aldığı dizinin final yapmasının gelen teklifi kabul ederek bir albüm çıkarttı. İlk konserini geçtiğimiz hafta Ataşehir’de bir mekanda veren sanatçının sahne performansı çok konuşulmuştu. Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın bir gecelik sahne ücreti ortaya çıktı.

SAHNE ÜCRETİ SET ÜCRETİNİ SOLLADI

Geçtiğimiz gün ilk konserini veren Gökçe Bahadır’ın sahne ücreti ortaya çıktı. Gökçe Bahadır, ‘Ufak Tefek Cinayetler’ dizisinin finalinin ardından gelen teklifi kabul etmiş ve bir pop albümü çıkarmıştı. Dizi setlerinden bölüm başına 70 bin lira alan oyuncunun konserden ise 100 bin TL kazandığı iddia edildi.

