Bir Deli Rüzgar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! | Bir Deli Rüzgar 3. son bölüm izle

Bir Deli Rüzgar 3. bölümün ardından 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gökçe son bölümde dik başlılığı yüzünden kapanan kapıları inadını kırarak bir bir açıyor. Ünlü bir menajeri kendisini dinlemeye ikna ediyor. Tunahan'ın katkısını da unutmamak lazım. İşte yeni bölümde cevap bekleyen sorular ve 3. bölüm izleme linki…

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Bir Deli Rüzgar 3. bölümü FOX TV'de ekrana geldi. Melike Candan hayati tehlikeyi atlatmıştır. Gökçe, Uğur’un sahne aldığı mekandan kovulur. Uğur ise geçmişin izlerini silmeye kararlıdır. Peki Bir Deli Rüzgar 4. Bölüm fragmanı FOX TV tarafından yayınlandı mı? Bir Deli Rüzgar 3. Son bölümde neler yaşandı?

BİR DELİ RÜZGAR 4. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BİR DELİ RÜZGAR YENİ FRAGMAN

BİR DELİ RÜZGAR SON BÖLÜM ÖZETİ: 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe Uğur’un gönderdiği menajerde hiç ummmadıği bir tepkiyle karşılaşır. Uğur’a olan biteni anlatır ama Uğur pek önemsememiş gibi davranır. Kafasını takmamsını söyler. Uğur’un arabasındayken annesi arar ve Melike Candan’ın kendine geldiğini öğrenir. Soluğu hastanede alır.

Melike Candan’ın odasına girer. Yaşananların sorumlusunun kendisi olduğunu söyler ama Melike Candan kendisini suçlamamasını ister. Melike Candan geçmişe döner. Sevim Soylu’nun hamile olduğu tüm gazetelerde haber olmuştur. Olayı öğrenen Ahmet Batur olan biteni anlamak ister. Doktora gitmeyi teklif eder. Sevim Soylu reddeder. Hamile olmadığını hepsinin asparagas olduğunu söyler. Ahmet, kardeşi Reşat’tan bu haberi kimin yaptığını bulmasını ister. Hesap soracaktır.

GÖKÇE KOVULUYOR

Gökçe akşam Uğur’un mekanına gider. Melis, Uğurla birlikte oturmaktadır. Yanlarına gidince, yaşadığı olayların ağırlığı yetmiyormuş gibi bir de Melis’in alaycı tavırlarına muhattap olur. Melis sahneye çıktığında ses odasına giderek şarkısını sabote eder. Melis şok olmuştur. Bu sırada Uğur, Gökçe’yi yakalar ve hesap sorar ardından da mekanından kovar. Gökçe bunca yaşananlardan sonra bir de işsiz kalmıştır.

Melike Candan taburcu olmuştur. Tunahan ile birlikte evine döner. Bu sırada Uğur, Melike Candan ve Reşat Batur ile ilgili bütün hatıraları yok etmenin derdindedir. Onlardan geriye hiçbirşey bırakmayacaktır. İşsiz kalan Gökçe, bir markette kasiyer olarak çalışmaya başlamıştır. Tunahan iş çıkışında ona zeytin dalı uzatır. Beraber çalışmayı teklif eder ama Gökçe kabul etmez.

MELİKE CANDAN İŞSİZ KALIYOR

Gökçe gittikten sonra Tunahan’ın yanına giden Uğur, Melike Candan ile ilgili bir takım şeyler anlatır. Derdi Tunahan’ın Gökçe’den uzak durmasıdır. Melike Candan çalıştığı yere gider fakat kapalıdır. Yaşanan olaylardan sonra bir daha açılmadığını ve el değiştireceğini öğrenir. İşsiz kalmıştır. Çaresizce evine döner. Kapı çalar gelen Gökçe’dir. Uzun zaman sonra Melike Candan’ı görmek istemiştir. Özür diler.

Melike Candan, Gökçe’ye babası ile ilgili birşeyler hatırlayıp hatırlamadığını sorar. Gökçe gözyaşları içerisinde babası ile ilgili hatırladıklarını anlatır. Alında babasının bir resmi bile yoktur. Aslında meşhur olmayı da sırf babası onu bulsun diye istemektedir.

KEMANCI ALİ KAYIP AİLEYİ BULUYOR

Kemancı Ali Melike Candan’a bir sürprizi olduğunu söyler. Kayıplara karışan ailesini bulmuştur. Evin kapısını çalar. Yaşadıkları ev tam bir izbedir. Çok üzülmüştür. Babasının 6 yıl hapis cezası aldığını duyunca kahrolur. Annesine kendisiyle gelmesi için yalvarır. Kardeşleri eve geldiğinde onlara da aynı şeyleri söyler. Kız kardeşi okulu bırakacağını söyler. Fabrikada çalışmaya başlayacaktır. Hapishanede babasını ziyaret eder. Fakat babası onu dinlemeden çekip gider.

Bu arada Melike Candan, Gökçe’ye nasıl şarkıcı olacağını yüreğindeki şarkıyı nasıl söyleyeceğini öğretecektir. Tunahan, Gökçe’ye yeni bir kayıt yapmak için arkadaşının stüdyosuna götürür ve bir kayıt yaparlar. Arkadaşı Gökçe’nin sesini çok beğenmiştir ve bir iş teklifinde bulunur. Gökçe düşüneceğini söyleyince Tunahan da, “böyle bir fırsat insanın ayağına bir kere gelir der” kabul etmesini söyler.

GÖKÇE HIRSIZLIK YAPAR

Gökçe takipçi sayısın artırmak için eski okul aradaşından yardım ister. Fakat bunun bir bedeli vardır. Arkadaşının istediği parayı bulmak için çalıştığı marketten avans ister ama kabul edilmez. İşi bırakır. Son çare olarak annesinden ister. Annesi üvey babasına durumu söyler o da vermez. Çaresiz kalan Gökçe üvey babasının cüzdanından kredi kartını çalıp ihtiyacı olan parayı çeker.

Profesör Cenap’ın muayenehanesine kontrol için giden Melike beklemediği bir teklif alır. Bu sırada da Gökçe kendisini tersleyip ofisinden kovan menajerin peşinden koşup arabasına atlar ve kaydı dinletir. Sonuç yine değişmez. Hayalkırıklığı içerisinde Tunahan’la buluşan Gökçe durumu anlatırken telefonu çalar. Arayan menajerdir…

Gökçe, menajer Eren’in kendisini dinlemeye gelmesini ister. Ama bir sorun vardır nerede sahneye çıkacaktır? Tek çaresi Uğur’dur. Uğur’un kapısını çalar ve durumu anlatır. Uğur önce reddeder. Herşeyi yapmaya kararlıdır ve bu amaç için Melis’ten bile özür diler. Uğur sonunda ikna olmuştur… Gökçe sahneye çıkar ve menajer tarafından çok beğenilir. Artık tek başına sahnede yer alacaktır. Melike’de onun yol göstericisi olacaktır.