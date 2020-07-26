Gökçe Eyüboğlu kimdir? Gökçe Eyüboğlu, Zümrüdüanka dizisinin kadrosunda!

Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Zümrüdüanka dizisinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Pastel Film yapımı dizide "Deniz" karakterine Gökçe Eyüboğlu'nun hayat vereceği açıklandı. Peki Gökçe Eyüboğlu kimdir? İşte Gökçe Eyüboğlu'nun hayatı ve diziden son gelişmeler...

FOX ekranlarında yayınlanan Zümrüdüanka dizisinin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Başrollerini Alp Navruz ile Ceren Yılmaz’ın paylaştığı Zümrüdüanka dizisinde yeni bir transfer gerçekleşti. Gökçe Eyüboğlu’nun yeni sezonda “Deniz” karakterini canlandıracağı açıklandı.

ZÜMRÜDÜANKA’DA DENİZ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK!

Başarılı oyuncu Gökçe Eyüboğlu, FOX'un sevilen dizisi “Zümrüdüanka”nın kadrosuna dahil oldu. “Deniz” karakterine hayat verecek olan Eyüboğlu'nun dizide neleri değiştireceği şimdiden merak konusu oldu.

GÖKÇE EYÜBOĞLU KİMDİR?

Gökçe Eyüpoğlu, 1 Ağustos 1983, İstanbul doğumlu tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısıdır. Öğrencilik yıllarında tiyatro kulüplerinde yer aldı. Aslında Kamu Yönetimi mezunu olan Gökçe Eyüboğlu 2009 yılında Akademi 35,5 Sanat Evi’nde eğitim almaya başlamış ve Vahide Perçin, Altan Gördüm gibi isimlerle sahne sanatları üzerine çalışırken Murat Atıl, Sungun Babacan gibi sektörün önde gelen isimlerinden de diksiyon, seslendirme eğitimleri almıştır.

Küçük Prens müzikalinde hem metin ve şarkı sözü yazarı hem de oyuncu olarak yer aldı. Arkadaşıyla birlikte yazdığı uzun metraj senaryosu da TRT TV Filmleri projesi çerçevesinde çekilmiştir. Gökçe Eyüboğlu bazı projeler için seslendirme de yapmıştır. Bugüne kadar Aşk ve Ceza, Evli ve Öfkeli, Kadın İşi Banka Soygunu, İmkansız Olasılık, Kayhan ve Batlır gibi projelerde rol alan Gökçe Eyüboğlu 2017'de ekranlara gelen Kadın isimli dizide Ceyda karakterini canlandırdı.

Rol aldığı diziler:

Kadın (Ceyda, 2017-2019)

Evli ve Öfkeli (2015)

Yalan Dünya (2013)

Aşk ve Ceza (2010)

Rol aldığı sinema filmleri:

Kayhan (Sevim, 2018)

Batlır (2017)

Kadın İşi: Banka Soygunu (Nermin, 2013)

Rol aldığı TV filmleri:

İmkansız Olasılık (Duygu, 2016)

ZÜMRÜDÜANKA DİZİSİ HAKKINDA

Alp Navruz ve Ceren Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı “Zümrüdüanka” dizisinin yapımını Pastel Film üstlenirken, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül, yönetici yapımcılığını ise Birsel Çıkıncı üstleniyor. Yönetmen koltuğuna Serhan Şahin'in oturduğu dizinin senaryo süpervizörü Eylem Canpolat iken, senaryosunu Işıl Sönmez, Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor. Kapadokya'nın masalsı dünyasında çekimleri devam edecek “Zümrüdüanka”, çok yakında yeniden FOX'ta.