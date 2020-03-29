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Gökçe’den sert corona virüsü uyarısı
Gökçe’den sert corona virüsü uyarısı
Başarılı şarkıcı Gökçe, birtakım kişilerin "corona virüsün yüzünden gençler hayatını kaybetmiyor" şeklindeki algısına çarpıcı bir örnekle tepki gösterdi.
Magazin 29 Mart 2020 - 14:16

Vay Be Ben Neymişim, Tuttu Fırlattı, Ne Yapardım gibi şarkılarıyla tanınan Gökçe, corona virüsünden dolayı gençlere bir şey olmuyor şeklindeki algıya sert tepki gösterdi.

’16 YAŞINDA BİR KIZ ÖLDÜ’

Yaşlılara gösterilen terbiyesiz tavırları da eleştiren Gökçe, attığı tweet’te şöyle dedi:

“Gençlere bi’şey olmuyor yeaa yaşlılara oluyor’ diye konuşan terbiyesizler var. Bu bencil insanlara şunu haber vermek isterim; Fransa’da hiç bir rahatsızlığı olmayan 16 yaşında Julien adında bir kızcağız koronadan öldü! Hadi şimdi takılın size bi’şey olmaz yeaaa.”


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