Gökçe’den sosyal medya fenomenlerine sert tepki

Şarkıcı ve söz yazarı Gökçe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla internet fenomenlerine tepki gösterdi.

“Tuttu Fırlattı”, “Her Şey Bitmedi Bitemez” gibi şarkılarıyla ün yapan Gökçe, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

“KUTU AÇIN, MAKYAJ VİDEOSU ÇEKİN DAHA DEĞERLİ”

İnternet üzerinden makyaj videosu çekmenin, alınan birçok eğitimden daha ‘işe yarar’ olduğunu söyleyen Gökçe, “Piyano eğitimim var, tiyatro mezunuyum, iki dil biliyorum. Tavsiyem kutu açın, küfür edin, makyaj videosu çekin daha değerli” dedi.

Gökçe’nin Twitter paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Tepkileri de ardından getiren paylaşımından sonra Gökçe, tekrar bir açıklama yaparak, “Bu yazımda hakaret, isim aşağılama yoktur. Bu kadar büyümesi beni aşırı rahatsız etti” dedi.