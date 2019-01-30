Gökdeniz Karadeniz: “Gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız hayallerimizi yapmak istiyoruz”

Eşiyle birlikte bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan emektar futbolcu Gökdeniz Karadeniz, “Bir süre dinlenmek istiyorum. Eşimle birlikte gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız hayallerimizi yapmak istiyoruz. Şimdilik bunları düşünüyorum” diyerek, aktif futbol yaşantısı süresince eşiyle birlikte fırsat bulamadıkları şeyleri yapmak istediklerini ve bir süre dinlenmek istediklerini dile getirdi. Ocak ayı olmasına rağmen Rusya’nın soğuk iklimine adapte olan Gökdeniz Karadeniz, tişört ile dolaşması ise dikkatlerden kaçmadı.