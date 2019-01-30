Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökdeniz Karadeniz: “Gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız hayallerimizi yapmak istiyoruz”
Gökdeniz Karadeniz: “Gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız hayallerimizi yapmak istiyoruz”
Geçtiğimiz sezon Rusya'nın Rubin Kazan takımında aktif futbol yaşantısına son veren Gökdeniz Karadeniz, önceki gün eşi Serra Karadeniz ile birlikte objektiflere yansıdı.
Emre ÇEVİK
Magazin 30 Ocak 2019 - 10:26

Eşiyle birlikte bir mekan çıkışında objektiflere yansıyan emektar futbolcu Gökdeniz Karadeniz, “Bir süre dinlenmek istiyorum. Eşimle birlikte gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız hayallerimizi yapmak istiyoruz. Şimdilik bunları düşünüyorum” diyerek, aktif futbol yaşantısı süresince eşiyle birlikte fırsat bulamadıkları şeyleri yapmak istediklerini ve bir süre dinlenmek istediklerini  dile getirdi. Ocak ayı olmasına rağmen Rusya’nın soğuk iklimine adapte olan Gökdeniz Karadeniz, tişört ile dolaşması ise dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler