Gökhan Arsoy kimdir? Kaç yaşında

Bir süredir magazin ve oyunculuktan uzak bir yaşam süren Gökhan Arsoy, Göksel Arsoy’un oğlu olarak da tanınıyor. Peki Gökhan Arsoy kimdir?
GÖKHAN ARSOY KİMDİR?
Gökhan Arsoy, 17 Nisan 1965 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Tam adı Remzi Gökhan Arsoy’dur. Babası Yeşilçam oyuncusu Göksel Arsoy’dur.
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra İngiltere’de işletme eğitimi aldı.
1997 yılında babasının izinden giderek başrolünde Ebru Gündeş’in de yer aldığı “Deli Divane” dizisi ile oyunculuk hayatına adım attı.
1998 yılında senaryosunu Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın birlikte yazdığı, Bergüzar Gökçe Korel, Tuba Ünsal, Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Kırık Hayatlar dizisinde oynadı.
2005 yılında “Sevda Tepesi” adlı dizide Aydan Burhan, Dursun Ali Sarıoğlu,Yalçın Menteş, Şenol İpek ile birlikte rol aldı.
Gökhan Arsoy, 2 Ocak 2010 tarihinde Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Taylan Kümeli ile New YorkBaşkonsolosluğu’nda nikah masasına oturdu.
YER ALDIĞI YAPIMLAR
2008 – Ece
2005 – Sevda Tepesi (Cesur)
2002 – Yaz Gülü (Sinan)
2000 – Kırık Kalpler
2000 – Aşk Hırsızı
1999 – Fanatik (Kaan)
1999 – Sen Allah’ın Bir Lütfusun
1999 – Kerem (Kerem)
1998 – Kırık Hayatlar
1997 – Deli Divane (Selim)