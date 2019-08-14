Gökhan Arsoy teknesiyle çarptığı kadın ve kaza hakkında konuştu

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, Bodrum'da sürat teknesiyle bir kadına çarpmış ve onun ağır bir şekilde yaralanmasına neden olmuştu. Arsoy olayla ilgili açıklama yaptı ve 'çarptı, kaçtı' şeklindeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı. İşte Arsoy'un açıklaması...

Gökhan Arsoy’un, sürat teknesi ile çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen kazada bir kadın ağır şekilde yaralanmıştı. Kaza sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı söylenen Gökhan Arsoy, üzücü olayla ilgili olarak bir açıklama yaptı. İşte Arsoy’un açıklamaları…

“REDDETME YA DA KAÇMA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR”

Bodrum Adabogazi sularında 10.08.2019 cumartesi günü mevkinde üzücü bir tekne kazası gerçekleşmiştir. Yaşanan olay, hiçbirimizin istemeyeceği ancak her birimizin başına gelebilecek bir olaydır ki bu sebeple buna “kaza” diyoruz. Bizler kadar dikkatli ve tedbirli insanların başına gelmesine ise “kader” diyoruz.

Asla ve kât-a bir örtbas, bir reddetme yahut kaçma söz konusu değildir.

Tarafıma yakıştırılan “çarpıp kaçtı” sözü tamamıyla asılsızdır. Yazılan ve söylenilenlerin aksine olayda hiç bir kasıt bulunmamaktadır. Sahil güvenlik tarafından aranıncaya kadar kaza olduğunun farkında bile değildim, hemen sahil güvenliğe kendim gittim, denizde sırtüstü yatan hanımefendiyi görmediğim gibi, ayaklarına çarptığımı dahi anlamadım. Gerek hukuki, gerekse kazada zarar gören hanımefendiye karşı vicdani ve insani yükümlülüklerim ne ise üstlenmeye hazır olduğumu kendisine ve yakınlarına bildirdim. Buradan da yineliyorum.

Ne kadar üzüldüğümü, ne kadar mahcup hissedip, bu talihsiz durumun parçası olduğum düşünüldüğünde kazada incinen hanımefendinin bunun misliyle korku, endişe ve kızgınlık yaşayabileceğini hesaba katarak duruma hassasiyetle yaklaşılmasını rica ediyorum.

Hanımefendinin doktorundan aldığımız bilgiye göre kendisi bir kaç gün içinde taburcu olacak ve iyileşme sürecinin akabinde normal hayatına devam edecektir.

Bu her insani kahredecek, ruhunda derin yaralar açacak, fark edilmeden gerçekleşen bir kazadır. Çok üzgünüm.

Basın tarafından bir kisinin söylemiyle başlatılan karalama sürecinde atlanılan çok önemli bir detay; benim 7 yıldır aynı sularda, ayni rotayı izleyerek ne kadar dikkatli ve kurallara uygun hareket ettiğim çevredeki diğer kaptanlar tarafından bilindiğidir.