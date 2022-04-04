Gökhan Çıra’dan ‘Kışladan konvoyla ayrıldı’ iddialarına cevap

Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra'dan boşanmış ama barışıp birlikte yaşamaya başlamışlardı. Gökhan Çıra'nın bedelli askerliğini yaptığı Ankara Mamak'taki kışladan Selin Ciğerci tarafından 4 lüks araçlık konvoyla alındığı iddiası tartışma yarattı. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepki yağdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inceleme başlattığı olayla ilgili Gökhan Çıra açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

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Futbolcu Gökhan Çıra’nın bedelli askerliğinin sonunda, sosyal medya fenomeni eski eşi Selin Ciğerci tarafından lüks araçlarla kışladan alındığı iddiaları gündem oldu.

Çıra’yı yemin töreninin ardından almaya giden Ciğerci’nin dört lüks araçla kışlaya girdiği iddia edilmiş, yayınlanan görüntüler sonrası Çıra ve Ciğerci’ye tepki gösterilmişti. Çıra’nın kışlada da ayrıcalık gördüğü öne sürülmüştü.

“HASTA HALİMLE EĞİTİM ALANINDA BEKLETİLDİĞİM DE OLDU”

İddiaların ardından Instagram hesabından açıklama yapan Çıra, “Ben bu vatanın bir evladı olarak peygamber ocağımızda vatani görevimi T.C. yasalarının izin verdiği sınırlar içinde tamamladım. ‘Kışlada her vatan evladı eşittir’ düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Ancak ben bunlarla ilgili tek bir serzenişte bile bulunmadım” dedi.

Törenle ilgili iddiaları yalanlayan Çıra, “Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte, elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yapmışlardı” diye belirtti.

“AİLEMLE HİÇ GÖRÜŞTÜRÜLMEDİM”

“Aleyhimde başlatılan bu kirli kampanyayı esefle kınıyorum” ifadelerini kullanan Çıra, “Ben hiçbir surette ayrıcalıklı muamele görmedim. Ama görenler var mıydı diye sorarsanız, eğer evet vardı. Mesela ben süreç boyunca ailemle hiç görüştürülmedim, komutan odasında eşimle dostumla oturup çay da içmedim. Bugün beni ve vatanına gönülden bağlı bazı üstlerimi lekelemeye çalışanlar bilsin ki, güneşi balçıkla sıvayamayacaklar” diyerek sözlerine son verdi.

“NE KADAR ÇİRKİN NE KADAR YANLIŞ”

Çıra’nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ciğerci de, “Gerçekten daha nasıl iftira atacaklar bilmiyorum. Bir de abisi astsubay, ne kadar üzüldü abisi, annesi ve babası. Yok ‘ayrıcalık yapıldı, arabalarla içeri girdiler’ ne kadar çirkin ne kadar yanlış ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz evimiz her şeyimiz belli varsa bizim yanlışımız kapımızı çalarlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz” dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Güvenlik kaynakları ise konu hakkında yaptığı açıklamada, “Tezkeresini alan bir askerin Mamak’ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır” ifadelerini kullandı.