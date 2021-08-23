Gökhan Gönül: Can Gönül benim kardeşim

İzmit'te yaşayan Can Gönül, milli futbolcu Gökhan Gönül'ün kardeşi olduğu iddia etmişti. Bugün bir televizyon programıma bağlanan Gökhan Gönül, "Can Gönül benim kardeşim. İnkar etmiyorum. Biz de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk" dedi.

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İzmit’te 2 yaşından bu yana yetiştirme yurdunda kimsesiz büyüyen ve işe girmek için aldığı nüfus kayıt örneği sayesinde milli futbolcu Gökhan Gönülün kardeşi olduğunu öğrenen Can Gönül ailesiyle irtibata geçtiğini ancak görüşemediğini anlatmıştı.

“3 KARDEŞTİK 4 KARDEŞ OLDUK”

Olayın haber olmasının ardından özel bir televizyonun yayınına çıkan Can Gönül yaşadıklarını anlatırken ağabeyi olduğunu iddia ettiği Gökhan Gönül yayına bağlandı. Sunucunun soru sormasına bile fırsat vermeyen Gökhan Gönül “Can Gönül benim kardeşim. İnkar etmiyorum. Biz de bunu 3-4 gün önce öğrendik. 3 kardeştik 4 kardeş olduk. Annem babam sana kavuşacağı anı bekliyor. Bir an önce aramıza gelmesini istiyoruz” dedi.

Kardeşine de seslenen milli futbolcu “Özel hayatını daha fazla anlatmana gerek annem babam seni bekliyor. Biz televizyonlara alışık bir aile değiliz. Ben de 20 yaşıma kadar annesiz büyüdüm” ifadelerini kullandı.