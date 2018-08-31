Gökhan Özen babasının vefatını sahnede öğrendi

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Acı haberi sahneden indiğinde alan sanatçı, sahne sonrası konser alanından kendi aracı ile yola çıkıp sabaha karşı 05:30’da Ankara’ya ailesinin yanına vardı.

Makine yüksek mühendisi olan 78 yaşındaki Osman Nuri Özen’in, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Baba Özen’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazla Kocatepe Camii’nden kaldırılacak. Defin işlemleriyle ilgilenen ve oldukça üzgün olduğu öğrenilen Gökhan Özen’in 1 Eylül tarihinde gerçekleşmesi planlanan Ankara Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapmasındaki konserinin ileri bir tarihe alınması için yetkililer ile temasa geçti.