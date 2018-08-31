Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökhan Özen babasının vefatını sahnede öğrendi
Gökhan Özen babasının vefatını sahnede öğrendi
Ünlü sanatçı Gökhan Özen, babası Osman Nuri Özen'in vefat haberini 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri için sahnedeyken öğrendi. 
Magazin 31 Ağustos 2018 - 12:41

Acı haberi sahneden indiğinde alan sanatçı, sahne sonrası konser alanından kendi aracı ile yola çıkıp sabaha karşı 05:30’da Ankara’ya ailesinin yanına vardı.

Makine yüksek mühendisi olan 78 yaşındaki Osman Nuri Özen’in, beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Baba Özen’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip kılınacak namazla Kocatepe Camii’nden kaldırılacak. Defin işlemleriyle ilgilenen ve oldukça üzgün olduğu öğrenilen Gökhan Özen’in 1 Eylül tarihinde gerçekleşmesi planlanan Ankara Etimesgut Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali kapmasındaki konserinin ileri bir tarihe alınması için yetkililer ile temasa geçti.

Son güncelleme: 13:07 - 31.08.2018
Etiketler