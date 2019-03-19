Gökhan Özen: Bu ay iki önemli sağlık sorunu yaşadık

Yaklaşık 20 yıldır müzik sektöründe olan ve yaptığı şarkılarla hayranlarının beğenisini kazanan Gökhan Özen içinde bulunduğumuz ay içerisinde yeni albümünden şarkılar paylaşacağını duyurmuş ve takipçilerini heyecanlandırmıştı. Ancak ayın sonlarına yaklaşmamıza rağmen Özen’den yeni şarkı gelmeyince hayranları şarkıcıyı soru yağmuruna tuttu. Bu gelişmeler sonrasında sosyal medya hesabından uzunca bir paylaşımda bulunan Özen yaşanan sağlık sorunlarından ve yeni kurulan şirketinden bahsetti. İşte Gökhan Özen’in hayranlarının merakını gideren o açıklaması:

“Merhaba Can’lar! Bugün sosyal medya mesajlarınızı okudum. Mart ayında albümden yeni şarkıları paylaşmaya başlayacaktık. Şarkılar ve klipler hazır. Ama maalesef bu ay iki önemli sağlık sorunu yaşadık. Elimiz kolumuz böylece bir süre için de olsa bağlandı. Yeni kurduğumuz şirketimiz üzerinden yayınlayacağımız 10 yeni şarkıdan oluşan ‘Firardayım-2019’ daki şarkıları ve klipleri mecburen bir süre daha bekleteceğiz. Dediğim gibi, yeni şirket, yeni bi sayfa, ekibimizde yaşanan birçok revize ve sonuçta arada olan 12000 km. Yani sallandık veya oyalanıyoruz değil. Son 2 senedir, bir yandan Los Angeles’taki yaşantımı ve iş tempomu sürdürürken, bir yandan da onlarca yeni şarkı tamamlayıp Türkiye’deki ekibimle yine hakkıyla çok güzel bir albüm ve 3 klip tamamladık. Ben süreçte yine biraz kendi kendimle kalacağım (yetmedi mi demeyin) Bu süreci kısa tutmak adına ekibimizle elimizden geleni yapacağız. FanClub ile ilgili de şarkılarla beraber bilgi vereceğiz. Beni ve sağlığımı soranlar sağolsun. Her şey yolunda ve yeni şarkılarımı sizlerle paylaşınca çok daha güzel olacak. Sevgiler… Ekibimizde direktör konumunda olan ve projenin koordinasyonundan sorumlu arkadaşımız Hüseyin G. nin ekibimizden ayrılmak zorunda kalmasından dolayı üzgünüz. Her şeyden de önemlisi kız kardeşine Verem teşhisi konan arkadaşımıza ve kız kardeşimize acil şifalar diliyoruz.”