Gökhan Özen’den Demet’e gönderme

Demet Akalın’ın 2012 yılında Gökhan Özen ile düet yaptığı şarkısı ‘Yıkıl Karşımdan’ 8 yıl aradan sonra tekrar dijital müzik platformlarında gündeme geldi. Akalın, mutluluğunu “8 yıl önceki şarkım yine patlamış” sözleriyle dile getirdi. Demet Akalın’ın sözleri Gökhan Özen’i kızdırdı.

“DÜET JESTİMİ DE BİR AN İÇİN UNUTMUŞ OLABİLİR”

Özen, Instagram sayfasında “Bu şarkının söz, müzik, aranje ve mixini ben değil de kendi yaptı sanmış olabilir bir an için. Düet jestimi de bir an için unutmuş olabilir. Canı sağolsun. Biz tebrik edelim şarkısını” mesajını paylaştı.