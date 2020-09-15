Gökhan Özen’den o iddialara videolu yanıt

Eski eşi Selen Sevigen ile davalık olan şarkıcı Gökhan Özen, dün sosyal medya üzerinden hakkında çıkan şiddet iddialarına bir video ile cevap vermişti. Özen, bugün de çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, "Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?" notunu düştü.

Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı şarkıcı Gökhan Özen’in sürekli tartışma çıkardığını, öfkesini kontrol edemediğini ve iki çocuğunun üzerinde psikolojik olarak olumsuzluk yaratacak tavırlar sergilediğini iddia ederek eski eşinden şikayetçi olmuştu. Yoksulluk nafakasının ödenmediğini de belirten Sevigen, Özen hakkında uzaklaştırma kararı alınmasını talep etmişti.

İddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Gökhan Özen ise dün bir açıklama videosu yayınlayarak kendisini savundu.

Özen, şu açıklamayı yaptı:

* Hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Kızım köpek istedi buldum aldım, iki kızım da çok mutluydu. Eski eşim eve geldi köpeği evden çıkarttırdı ki, bahçeli evde oturuyor. Kızlarım ağlamaya başladı, o da kızlarıma avaz avaz bağırdı, benim uyarım bu nedenleydi. Ayrıca, küçük kızıma hem annesi, hem dedesi bağırıyor, ben buna dayanamam, izin de veremem.

“NAFAKA İSTEMEDİ”

* Çocuklarımın her türlü okul, bakıcı, bakım masrafları istendiği kadar tarafımdan karşılanıyorken konu eğer yoksulluk nafakası ise, bana ‘senin yoksulluk nafakana ihtiyacım yok’ dedikten 3 sene sonra hiç nafaka talebi olmuş mu? Hayır. İstemediğini de sözlü olarak belirtmiş zaten. 3 sene sonrasında çıkıp da yanına gazetecileri de alarak karakollara gitmesini ve bu konuları kullanmasını samimi bulmuyorum. Kendi kin ve öfkesi için çocuklarını böyle bir olayın içine atmasını da vicdanlı ve samimi bulmuyorum.

“ONUN DERDİ BAŞKA”

Sevigen’in kendisine asılsız ithamlarda bulunduğunu dile getiren Özen, sözlerine şöyle devam etti:

* Ne kadınlar, ne anneler var gerçekten tek başına her ay o evin kirasını ödemek, çocuklarının karnını doyurmak için çalışan ve gerçekten o stresleri çeken… Ve ne kadınlar var gerçekten şiddet mağduru. Böyle asılsız ithamlar, suçlamalarla tüm Türkiye’nin gayet hassas olduğu bir konu üzerinden kendini popüler yapmaya çalışmasın.

* Kendimi ve çocuklarımı buna alet ettirmem.Yüz yüze bile olmayan, 30 saniye sürmüş bir tartışma sonrası polis koruması istiyorum diye karakollara gitmiş. Korumaya ihtiyacı yok. Derdi başka. Boşanma sözleşmemizde, 1 saat önceden haber vererek her gün çocuklarımı görme hakkım olduğu yazılı ama kendisi şu an bu maddeyi yok sayarak beni hem çocuklarımdan mahrum ediyor, sonra da kendi kendini tekzip ederek babaları çocukları arayıp sormuyor diye basına konuşuyor. Hukuki tüm haklarımı arayacağım.

ÇOCUKLARIYLA VİDEO PAYLAŞTI

Özen, bugün de Instagram hesabından bir video yayınladı. Şarkıcı çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli anların videosunu paylaşıp altına, “Çocuklarımın üzerinde olumsuz etkiler yarattığım iddialarına ne diyeyim?” mesajını düştü.