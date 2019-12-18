Gökhan Özoğuz Adanasporlu taraftardan özür diledi

Kadrosunda yer aldığı filmin çekimleri için bir süredir Adana'da bulunan şarkıcı Gökhan Özoğuz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla buradaki yaşantıya dair ilginç kareleri takipçilerine ulaştırıyor.

Sokakta dikkatini çeken duvar yazılarını takipçileriyle paylaşan ve bunlara ufak tefek esprili yorumlarda da bulunan Özoğuz, geride bıraktığımız gün yaptığı bir paylaşımın ardından Adanaspor taraftarlarından özür dilemek zorunda kaldı. “Gerekirse 24 saat oruç tutarım ama Adanasporu tutmam” satırlarının yazılı olduğu bir duvar yazısı önünde poz veren ve bunu “Adana Hürriyet mahallesinin girişinde, bu duvardaki yazıyı okuduğumda, durumun ciddiyetini anladığım ifadelerdeyiz” cümleleriyle takipçilerine ulaştıran Gökhan sonrasında gelen tepkiler üzerine şu notu yazmak zorunda kaldı:

“ADANASPORlu arkadaşlar ; kusura bakmayın galiba gönlünüzü istemeden kırdık biraz. Amacım kimseyi kırmak değildi. Fakat duvardaki yazı espirli geldiği için paylaşmak istedim .Allah da benim cezamı vermesin.”