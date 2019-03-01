Gökhan Özoğuz gönlünde yatan başkan adayını açıkladı

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı Twitter'dan gönlündeki başkan adayını açıkladı. Gökhan, "Benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana" dedi.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, sosyal medya sayfasından gönlünün Tunceli Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana olduğunu belirtti.

GÖNLÜNDEKİ BAŞKAN ADAYINI AÇIKLADI

Müzisyen Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından kamuoyunda ‘Komünist Başkan’ olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu’nu öven paylaşımda bulundu. Özoğuz, paylaşımında “Her ne partiden olursa olsun benim gönlüm Fatih Mehmet Maçoğlu gibi hisseden, davranan, hizmet eden bir belediye başkanından yana. Onun gibi birçoklarının çıkması umuduyla.” ifadelerini kullandı.

