Gökhan Özoğuz ‘Kendi Yolumda’ filmi için “Eğer gösterime girseydik mahvolmuştuk” dedi

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz önceki gün Etiler'deydi. Arkadaş grubuyla vakit geçiren Özoğuz, pandemi dönemini fırsat bulup Athena üyeleriyle kampa girdiklerini söyledi. Ünlü isim, 'Kendi Yolumda' adlı sinema filminin gişe kaygısı taşıyıp taşımadığı konusunda ise "Normalde mart ayında vizyonda olacaktık. Yönetmenimiz ile de konuşuyoruz, eğer sinemaya çıkmış olsaydık bu süreçte mahvolmuştuk" dedi.

Özellikle Twitter’da gündem hakkında yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Bebek’te görüntülendi. Arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Özoğuz, kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Yeni bir albüm çalışmasının tamamlamak üzere olduklarını belirten ünlü isim, pandemi öncesi çekimleri biten ve vizyona girmek için gün sayan ‘Kendi Yolumda’ filmi hakkında da konuştu.

Özoğuz, mart ayında gösterime girecekken, pandemi ilan edilmesiyle iptal olan film için “Bizim filmimiz normalde tamamlanmıştı. Ancak krema tadında, içimizde olan bir kaç sahneyi çekme kararı aldık. Adana’daki çekim yaptığımız iç mekanın aynısını burada bir yer ayarlayarak çekeceğiz. Tüm korona virüsü önlemlerini aldık. Saçlarımda normalde darma dağın gezerdim. Ancak filmin devamlılığı için kestirdim saçlarımı. Şu an ikinci dalga virüs boyutu olmaz ise ekim ayı gibi vizyonda olacağız” dedi.

KENDİ YOLUM’A PANDEMİ ENGELİ

Muhabirlerin, “Korona virüsünden dolayı çoğu sinemaseverin salonlara gitmeyeceği konuşuluyor. Filminiz için gişe korkunuz var mı?” sorusuna Özoğuz, “Vallahi normalde mart ayında vizyonda olacaktık. Yönetmenimiz ile de konuşuyoruz, eğer sinemaya çıkmış olsaydık bu süreçte mahvolmuştuk. Hayırlısı olsun” sözleriyle yanıt verdi.

“KORONA BİTİNE KADAR KONSER YAPMAYACAĞIZ”

Korona virüs döneminde birçok sanatçının maddi durumlarının kötü yönde seyrettiği ve geçinemedikleri yönündeki açıklamalarına Gökhan Özoğuz, “Bizim zorlanmamamızın imkanı yok tabii ki. Ancak böyle dile gitirip, mağduriyet gibi bir şeyler demiyoruz. Zannetmesinler ki bizlerin tuzu kuruda o yüzden ses çıkarmıyoruz. Ekiplerimizin durumlarının kötü olduğunu biliyorum. Ancak duruma adapte oluyoruz. Sınavlar yapılıyor, toplu taşıma araçlarına halkımız biniyor ise maçlar neden seyircisiz oynanıyor? Ama bizim konserlerimizde insanlar kaynaşma durumunda olduğu için insanları tehlikeye, öyle duruma sokmak istemiyoruz. Bu durumlar bitene kadar konser yapmayacağız galiba” diye konuştu.

