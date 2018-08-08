Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye kararını açıkladı
Acun Ilıcalı’nın sahip olduğu TV 8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yeni sezona Beyazıt Öztürk’ün katılımıyla başlayacağını duyurmuş ve herkesi heyecanlandırmıştı. Herkes bu Beyazıt ismiyle heyecanlanırken programda beş yıldır jüri koltuğunda oturan Gökhan Özoğuz’dan üzücü haber geldi.
ÖZOĞUZ: “KONSERLERİME AĞILIK VERECEĞİM”
Sezon başlamadan önce programdan ayrılacağı konuşulan ancak bu dedikoduları doğrulamayan Özoğuz, O Ses Türkiyei’nin başlamasına kısa süre kala kararını açıkladı. Albüm çalışmalarına ve konserlerine ağırlık vereceğini söyleyen Özoğuz, bu yüzden program kadrosunda olmayacağını açıkladı. İşte Gökhan Özoğuz’un o açıklaması: