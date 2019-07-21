Gökhan Özoğuz paylaşımdaki fotoğrafıyla ilgili konuştu

Özellikle son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı siyasi göndermelerle dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Gökhan Özoğuz, bu çıkışları yüzünden çok ilginç tepkiler ve karalama kampanyaları ile karşılaşabiliyor. Yanlış anlaşılmaların önüne geçmek adına hesabını aktif olarak kullanan ve hemen her konuda aydınlatıcı yanıtlar vermeye çalışan Özoğuz, bir süredir sosyal medyada paylaşımda olan bir fotoğraf karesiyle ilgili şu satırları yazdı:

“Bu resmi paylaşıp duruyor bazı arkadaşlar… Eee Sıkıntı nedir anlayamadım? Flat line bar konseri Sene 1993 şu an sene 2019! Hala her şeyimizle aynıyız değişen bir şey yok. Bu kafa özgürlük ifade eder! Bu kafa insanları görüntülerine göre sınıflandıran insanlara bir açıklamadır! Bu dönemler sokaklarda çok sert karşılanıyordu bu tavırlar. Bir küpe takmak, saç uzatmak bile olaydı! Sonra Ümit Davala saçı bir kesti, bütün Türkiye mohikan… Biz şok”