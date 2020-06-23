Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturuyorlar diye linç yiyen sevgililere sahip çıktı

Gökhan Özoğuz, iki sevgili, bir merdivenlerde sarmaş dolaş oturuyor diye videoya çekip 'Burası Türkiye ayıp" diyen motorcuya cevap verdi ve "Akla bile gelmeyecek rezillikleri yapan varken romantizme laf etmek cehalettir" diyerek tepki gösterdi.

Dün bir motorcunun çekip Twitter’da yayınladığı video, sosyal medyada gündem oldu. Videoda bir çift merdivenlerde oturuyor. Kızın, erkek arkadaşının kucağında oturduğunu gören ve videoya çeken motorcu “Kardeşim ne yapıyorsun sen burada? Burası Türkiye ayıp denen bir şey var. Çoluk var çocuk var burada. Edep denen bir şey var” diyerek tepki gösteriyor. Motorcuya ilk tepki ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz’dan geldi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüleri Twitter hesabından paylaşan Athena Grubu’nun solisti Gökhan Özoğuz, “Kimdir bu kişiler? Hangi hakla insanların yaşantılarına müdahale? Kapalı kapılar ardında, İnsanlıktan nasibini almamış, akla bile gelemeyecek rezillikler yapanlar varken, kimsenin kendi halinde yaşanan romantizmine laf etme hakkı yoktur. Korkunç bir cehalet ve bağnazlık” ifadelerini kullanarak sert çıktı.