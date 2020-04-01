Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökhan Özoğuz, Süleyman Soylu’ya tepki verdi ‘Uydurma bir suçlama, buna hakkınız yok’ dedi
Gökhan Özoğuz, Süleyman Soylu’ya tepki verdi ‘Uydurma bir suçlama, buna hakkınız yok’ dedi
Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu'nun CHP'li belediyelere yönelik uygulanan yardım ambargosuna yaptığı yoruma, sert tepki gösterdi ve 'Uydurma bir suçlama, buna hakkınız yok' dedi.
Magazin 1 Nisan 2020 - 13:34

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki verdi. Soylu’nun CHP'li belediyelere uygulanan yardım ambargosuna yönelik yaptığı yoruma karşılık veren Özoğuz ‘Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, “Başka devlet kurmak isteyenler” diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!” dedi.

Son güncelleme: 14:02 - 01.04.2020
Etiketler