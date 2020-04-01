Gökhan Özoğuz, Süleyman Soylu’ya tepki verdi ‘Uydurma bir suçlama, buna hakkınız yok’ dedi

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki verdi. Soylu’nun CHP'li belediyelere uygulanan yardım ambargosuna yönelik yaptığı yoruma karşılık veren Özoğuz ‘Olup olmadık şeylere sadece sizden daha çok seviliyor, daha iyi, şeffaf, dürüst, özverili, ileri görüşlü, birleştirici, tercih ediliyor diye, sizin; Vatan haini, terörist sevici, “Başka devlet kurmak isteyenler” diye uydurma bir suçlama yapmaya hakkınız yoktur! O kadar da değil!” dedi.