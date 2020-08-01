Gökhan Özoğuz: Tadı kaçmadı mı? Sektör çökmek üzere…

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, bayram dolayısıyla iyice unutulan sosyal mesafe ve corona virüsü kurallarını hatırlattı ve önemli bir uyarıda bulundu.

Yaşanan karantina döneminin ardından corona virüsü tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlamasının ardından pek çok mekan yeniden çalışmaya ve müşterilerini kabul etmeye başladı.

Sosyal mesafe kuralının zaman zaman hiçe sayıldığı ortamlarda normalleşme süreci devam ederken kültür sanat faaliyeti icra eden kişiler için durum hiç de iç açıcı değil.

AVM’lerin, kafelerin ve restoranların açılmasının ardından kalabalıklar buralara hücum ederken tiyatro, sinema ve konser salonlarının kısıtlama altında tutulmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Benzer bir tepkiyi de şarkıcı Gökhan Özoğuz verdi. Sosyal medya hesabından çevresinde gördüklerinde dair bir değerlendirmede bulunan Özoğuz durumun böyle devam etmesi halinde kültür sanat sektörünün çökeceğini söyledi.