Gökhan Özoğuz: ‘Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!’

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, doğum günü için birbirine sarılarak tebrik eden 2 öğretmenin meslektaşları tarafından şikayet edilmesi haberine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak kendilerine gelen şikayete Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “uygunsuz” diyerek, kadın öğretmene aylıktan kesme, erkek öğretmene sürgün cezası verdiği haberi twitterda gündem oldu. Athena grubunun solisti Gökhan olaya ‘Ülkeyi sizin zihniyetinize bırakmayacağız!’ diyerek tepki gösterdi.

İddiaya göre; Van'ın Çatak'taki bir lisede 20 Mayıs'ta, erkek öğretmen doğum günü olan kadın meslektaşını sarılarak tebrik eti. İki öğretmen, birbirlerini kutlayan öğretmenleri idareye şikayet etti. Okul müdürü yaşanan görüntülerin uygunsuz olduğu iddiasında bulunarak 2 öğretmen hakkında idari soruşturma açılmasını talep etti.

Savcılık, “sarılmak suç değil” derken, MEB, öğretmenlere ceza verdi. Bir öğretmenin aylığı kesilirken, diğer öğretmenin başka bir okulda görevlendirilmesine karar verildi.

Şarkıcı Gökhan Özoğuz kişisel twitter hesabından #TürkiyeArabistanOlmayacak hashtagini kullanarak olaya tepki gösterdi.