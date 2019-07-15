Gökhan Özoğuz ve Hasan Kaçan’ın ’15 Temmuz’ tartışması

Yaşanan darbe girişiminin üzerinden tam üç yıl geçti ve Türk halkı 15 Temmuz’un üçüncü yılında şehitlerini anmak ve Demokrasi zaferini kutlamak adına yeniden sokaklara çıkacak. İstanbul’un pek çok noktası ’15 Temmuz’ afişleriyle donatılırken, şarkıcı Gökhan Özoğuz bununla ilgili bir noktaya dikkat çekti. Afişlerde Türk askerine gereken yerin ve önemin verilmediğini söyleyen Özoğuz’un bu çıkışına karikatürist Hasan Kaçan’dan sert bir tepki geldi.

GÖKHAN’DAN YANIT GECİKMEDİ…

“Çizimlerden değil darbecilerden nefret edeceksin” şeklinde bir çıkışta bulunan Kaçan’a Gökhan Özoğuz’un yanıtı ise şu şekilde oldu: