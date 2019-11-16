Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Gökhan Özoğuz’dan anlamsız tepki
Gökhan Özoğuz’dan anlamsız tepki
Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz önceki gün Etiler'de bir arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Görüntülendiğini fark edince panikleyen Özoğuz, mekan çalışanlarını azarladı.
Emre ÇEVİK
Magazin 16 Kasım 2019 - 08:00

Kendisine ait aracı ile Etiler’e gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a bir bayan eşlik etti. Arabasından indikten sonra görüntü alan gazetecilere tepki gösteren Özoğuz, “Niye çekiyorsunuz kardeşim, hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” dedi.

EMEKÇİLERİ FIRÇALADI

Anlamsız tepkiler gösteren ve muhabirlerin soru sormasına fırsat vermeden açıklama yapan şarkıcı, hızlı adımlar ile mekanın içine girdi. Tepkisini mekanda görevli valelere de gösteren şarkıcı, “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz” diyerek mekan çalışanlarına kızdı.

İLGİLİ HABERGökhan Özoğuz: Okul, kural, baskı sevmezse...
Son güncelleme: 08:41 - 16.11.2019
Etiketler