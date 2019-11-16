Gökhan Özoğuz’dan anlamsız tepki

Kendisine ait aracı ile Etiler’e gelen şarkıcı Gökhan Özoğuz’a bir bayan eşlik etti. Arabasından indikten sonra görüntü alan gazetecilere tepki gösteren Özoğuz, “Niye çekiyorsunuz kardeşim, hanımefendi ajanstan 20 yıllık arkadaşım olur” dedi.

EMEKÇİLERİ FIRÇALADI

Anlamsız tepkiler gösteren ve muhabirlerin soru sormasına fırsat vermeden açıklama yapan şarkıcı, hızlı adımlar ile mekanın içine girdi. Tepkisini mekanda görevli valelere de gösteren şarkıcı, “Arkadaşım siz de arabayı neden hızlı almıyorsunuz, bekletiyorsunuz” diyerek mekan çalışanlarına kızdı.