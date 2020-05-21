Gökhan Özoğuz’dan Arda Turan’a 19 Mayıs göndermesi

Futbolcu Arda Turan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla karıştırınca sosyal medyada tepki çekmişti! Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz da Turan'ın bu paylaşımı üzerine dikkat çekici bir yorumda bulundu.

Arda Turan, sosyal medyadan paylaştığı videoda bayramları karıştırdı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir video yayınlayan Arda, “19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” ifadesini kullandı.

Gelen tepkiler sonrasında Turan açıklama yapmıştı. Turan’a ise destek eşi Aslıhan Turan’dan gelmişti.

Arda Turan gibi gündem olan bir diğer olay ise TRT olmuştu. TRT de 19 Mayıs için “Cumhuriyet Bayramı” yazmıştı.

Gökhan Özoğuz, TRT’yi ve Arda Turan’ı ti’ye aldı ve sosyal medyadan dalga geçti.

Özoğuz paylaşımında “Hocam 19 Mayıs Okuma bayramımızı kutlayan çıkmadı mı henüz?” yorumunda bulundu. Ünlü şarkıcının bu paylaşımı çok beğenildi.