Gökhan Özoğuz’dan Can Yaman tepkisi

‘Erkenci Kuş’ dizisi ile kariyerinde sıçrama yapan ve son zamanlarda yurt dışında gördüğü aşırı ilgiyle gündemde olan Can Yaman, kendisine gösterilen bu ilginin aşırı abartılı olduğu yönünde haberlerle gündeme gelirken arka arkaya yaptığı açıklamalarla çok daha farklı bir gündem başlığı haline geldi.

LİBİDO ÇIKIŞI UNUTULMADAN

Verdiği bir röportajda partnerinin libidosunun kendisiyle oynaması için yüksek olması gerektiğini söyleyen ve kendisini bu şekilde gündeme sokan Yaman, İspanya’da katıldığı bir canlı yayında kullandığı yakışıksız ifadeler ile gündeme geldi. Programdaki bir kadın seyircinin: “Bize Can Yaman’ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?” şeklindeki sorusuna Can Yaman: “Arka odaya geçelim kanıtlayayım” yanıtını verdi. Kısa süre içerisinde çok sayıda tepkiyle karşılaşan bu sözlere şarkıcı Gökhan Özoğuz da tepki gösterdi. İşte o sözler: