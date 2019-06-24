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Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı
Oy vereceği okula eşi ve kızıyla birlikte giden ve sandık başındaki keyifli tavırlarıyla dikkat çeken şarkıcı Gökhan Özoğuz, yaptığı paylaşımla seçim sonucuna dair hislerini paylaştı.
Magazin 24 Haziran 2019 - 13:24

Seçim süreci boyunca yaptığı paylaşımlar ve adeta seçimin sloganı haline gelen Her Şey çok Güzel olacak sözüne gönderme niteliği taşıyan şarkısıyla kendisinden söz ettiren Athena solisti Gökhan Özoğuz, Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Hemen her sanatçının gündeme yönelik paylaşımlar yaptığı instagram üzerinden duygularını kelimelere döken Özoğuz seçim sonucuyla ilgili olarak şunları yazdı:

“Evet benim için şimdiye kadar kendi dönemimde tanıdığım ülke konusunda benim için enlerin sahibi Ekrem İmamoğlu. Herkesin meşrebi vardır. Benim meşrebime birebir uyan siyasi şahsiyet olarak bir ilk! #herşeyçokgüzelolacak oldu”

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