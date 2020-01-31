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Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu’na destek
Gökhan Özoğuz’dan Ekrem İmamoğlu’na destek
Gökhan Özoğuz, deprem felaketi yaşayan Elazığ'a gittikten sonra ailesiyle tatile gittiği için eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla destek verdi.
Magazin 31 Ocak 2020 - 17:10

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6.8’lik depremin meydana geldiği Elazığ’daki vatandaşları ziyaret ettikten sonra Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’ne gitti. Kısa sürede tepkilerin odağı haline gelen İmamoğlu’na şarkıcı Gökhan Özoğuz’dan destek geldi.

“YİĞİDİ ÖLDÜR HAKKINI YEME”

Ekrem İmamoğlu hakkında Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu’nu eleştirenlere tepki gösteren şarkıcı, “‘Nereden bir şey bulsak, kırk yılın başında çıkan düzgün başkanı furyasını bozsak’ diye çırpınanlar var. Yahu yok kayağa gitmiş, yok ne işi varmış da. Yiğidi öldür hakkını yeme. Adam iyi, dürüst, şeffaf, özverili, vizyonlu işte. Bırakın işini yapsın. Not: ayrıca 3 gün Elazığ’daydı” dedi.

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Son güncelleme: 17:29 - 31.01.2020
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