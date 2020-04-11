Gökhan Özoğuz’dan stand-up tepkisi: Sert ve terbiyesizce…

Şarkıcı Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı stand-up gösterisi sırasında Mevlana ve Atatürk için çirkin ithamlarda bulunan Emre G.'yi eleştirdi.

Son dönemde birbiri ardına gelen bu tarz haberler dikkat çekerken bu defa da bir stand-up gösterisi sırasında Mevlana ve Atatürk hakkında çirkin ifadeler kullanıldı.

Sorgusu yapılan Emre G., Konya 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, bu tarz espriler yapılmasına tepki gösteren isimlerden biri de şarkıcı Gökhan Özoğuz oldu.

Henüz tutuklama kararı alınmadan önce yaptığı paylaşımında Özoğuz, genç stand-upçı hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Bu yeni jenerasyon “stand up” çılık konusunu yanlış anlayan, sert ve terbiyesizce şeyler söyleyip, ünlü olmaya çalışan tipler var. Birilerinin değerlerini aşşağılayarak bir yere gelinemeyeceğinden haberleri yok. Çok Amerikan filmi seyrediyorlar ”