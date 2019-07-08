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Gökhan Özoğuz’dan vergi isyanı: Gemi batıyor!
Gökhan Özoğuz’dan vergi isyanı: Gemi batıyor!
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla orantısız vergilere göndermede bulundu.
Magazin 8 Temmuz 2019 - 13:24

Günlük yaşantımızın pek çok alanında kullandığımız ürünlere ödediğimiz vergiler kimi zaman çok yüksek oranlara varabiliyor. Hemen her geçen gün birbiri ardına gelen vergi zamları sonrasında bir tepki de siyasi gündeme yönelik tespitleriyle dikkat çeken Gökhan Özoğuz’dan geldi. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gündeme yönelik tespitleriyle öne çıkan Özoğuz ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durumu:

“Ülke olarak neden ÜRETİM yapamıyoruz? Neden her şey ama her şey bize binlerce katı vergilerle geliyor. Verginin vergisinin vergisini veriyoruz? Bunu biri bize çıkıp açıklayabilir mi? NEDEN her şeyi 3 katı fiyatına alıyoruz? Şu durumu nasıl düzelteceğiz acaba? GEMİ BATIYOR GEMİ!” sözleriyle tanımladı. Özoğuz’un bu paylaşımının altına gelen yorumların pek çoğu ünlü şarkıcının en gerçekçi ekonomik tespiti yaptığı yönünde oldu.

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